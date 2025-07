Genova, spacciatore arrestato in via Prè con 54 dosi

Genova – Ha cercato di sfuggire al controllo della polizia gettando dosi di droga nella tazza del bar dove stava mangiando ed è stato fermato. La Polizia ha arrestato un 28enne per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio.

Ieri mattina gli agenti delle volanti impegnati in un controllo in un bar di via Prè, hanno riconosciuto un cliente straniero, consciuto perchè già scoperto a frequentare l’ambiente dello spaccio. Il giovane era seduto ad un tavolino intento a consumare generi alimentari.

Mentre gli agenti si avvicinavano, l’uomo, ha velocemente gettato qualcosa all’interno della sua tazza.

L’operazione non è sfuggita agli agenti che hanno verificato cosa avesse appena nascosto il giovane e hanno trovato 12 involucri termosaldati di cocaina, già pronti per la vendita.

A seguito di perquisizione, altri 42 involucri sono stati rinvenuti sulla persona, occultati sotto la cintura dei pantaloni.

Il contenuto dello stupefacente sequestrato, anche grazie all’intervento delle unità cinofile antidroga, supportate dai cani Nagut e Iago, è risultato essere: 19 grammi di cocaina e 18 di eroina.

Il cittadino senegalese è stato anche denunciato per violazione del divieto di dimora nel centro storico.