Riva Ligure, ancora ricerche per Jonathan Forzan, droni sul mare

Riva Ligure (Imperia) – Ancora ricerche senza esito per Jonathan Forzan, il ragazzo di 31 anni scomparso ormai dal 22 luglio.

Il giovane era uscito di casa in costume da bagno e le sue ciabatte da mare sono state ritrovate sulla spiaggia e per questo le ricerche continuano a concentrarsi in mare.

Il tratto di costa davanti alla località del ponente ligure viene pattugliato da droni dopo i passaggi dell’elicottero nella giornata di ieri e si spera di trovare il giovane ancora in vita mentre per i familiari e gli amici cresce l’angoscia con il passare delle ore.

A dare l’allarme sono stati proprio i familiari quando hanno saputo che Jonathan non si era presentato ad un appuntamento al quale era atteso.

Subito le ricerche si sono concentrate al mare perchè il giovane era uscito di casa in costume senza però rientrare.

Il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra ha postato sui social un appello per le ricerche:

“Le ricerche per ritrovare Jonathan Forzan continuano con il massimo impegno – scrive Giuffra – Lo Stato è presente, e sta facendo tutto ciò che è necessario per arrivare alla verità. Voglio ringraziare il Vice Prefetto aggiunto Anna De Paola, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che stanno lavorando, con serietà e dedizione, in queste ore delicate.

Ma è importante ricordare che, in tali momenti, servono lucidità e responsabilità.

Diffondere notizie false, alimentare polemiche o fare commenti inopportuni non solo è sbagliato, ma rischia di ostacolare le indagini e di ferire ulteriormente chi sta già soffrendo.

A chi ha informazioni reali, chiediamo di rivolgersi subito alle autorità competenti.

A tutti gli altri, chiediamo silenzio e rispetto.

Per Jonathan, per la sua famiglia, per la comunità intera: continueremo a fare la nostra parte, con determinazione e, soprattutto, con sobrietà”.

