Alassio, tartaruga tenta di deporre le uova ma fugge spaventata da persone

Alassio (Savona) – Hanno trovato una tartaruga che si trascinava a fatica sulla spiaggia e pensando che fosse in difficoltà si sono ammassati attorno a lei e hanno tentato di sollevarla, spaventandola e costringendola a fuggire verso il mare. Tentativo di deposizione delle uova fallito, per una tartatuga Caretta caretta, a causa del maldestro comportamento di alcune persone che non hanno seguito le norme di buon comportamento in caso di avvistamento tartarughe di mare sulla spiaggia.

E’ successo ad Alassio dove un tentativo di nidificazione da parte di una tartaruga non è andato a buon fine a causa di un comportamento errato.

Per questo motivo gli esperti tornano a ribadire quello che occorre fare se si è fortunati protagonisti di un avvistamento di questo genere:

In caso di avvistamenti di esemplari in deposizione sulla battigia o di tracce sulla sabbia, è importante non disturbare l’animale. Questo significa che non ci si deve ammassare attorno all’animale, non lo si deve illuminare con torce o flash dei telefonini, non si deve parlare ad alta voce e soprattutto non va assolutamente toccato o “spostato”.

Si tratta di animali che non vivono a contatto con le persone e ne sono fortunatamente spaventate. Se la tartaruga penserà di essere in pericolo non proseguirà la deposizione ma fuggirà in mare mandando a monte il momento.

Nel caso di avvistamento si dovrebbe restare ad almeno una decina di metri di distanza, in silenzio e senza usare luci o flash.

Gli esperti poi precisano che anche qualora si ritenesse che l’animale possa essere in difficoltà non va toccato in nessun modo a meno che l’animale non sia sotto il sole cocente o ribaltato. Nessuno è autorizzato a manipolare o toccare le tartarughe e chi lo fa commette un reato anche se in buona fede e rischia pesanti sanzioni.

In caso di avvistamento è necessario contattare subito la Guardia Costiera al 1530 o 112 che attiverà la corretta procedura di intervento.

