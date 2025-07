Borgomaro, grave incidente sulla strada provinciale SP24

Borgomaro (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo di 21 anni che ieri sera, intorno alle 20, è rimasto ferito in un brutto incidente avvenuto sulla strada provinciale 24.

Il giovane era in sella ad una moto che si è scontrata per cause da accertare con un furgone dell’Anas.

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 24 nel territorio del comune di Borgomaro, nell’imperiese.

Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e vista la gravità della situazione è stato richiesto l’intervento dell’elicottero che ha trasferito con la massima urgenza in ospedale il ragazzo ferito.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle responsabilità.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]