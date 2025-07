Genova, cadavere in corso Italia trovato da un bagnino

Genova – Si sarebbe tolto la vita l’uomo trovato ormai morto, questa mattina in un cantiere di corso Italia, accanto allo stabilimento balneare ex Capo Marina.

A fare la macabra scoperta un bagnino dello stabilimento San Nazaro che stava compiendo un sopralluogo nella vicina struttura dove si stanno eseguendo lavori di manutenzione e ripristino.

Superato lo choc il bagnino ha chiamato le forze dell’ordine che sono accorse con l’ambulanza della Croce Bianca Genovese i cui militi non hanno potuto che constatare il decesso.

L’uomo, ben vestito e con uno zainetto porta computer, è stato trasferito in obitorio per le verifiche medico legali che valuteranno eventuali segni di violenza e chiariranno le cause del decesso.

Le indagini sono in corso e muovo a 360 gradi ma sembra più probabile che la persona si sia tolta la vita.

Avrebbe raggiunto la zona meno frequentata del cantiere, probabilmente nella notte e qui avrebbe deciso di farla finita per motivi ora al vaglio degli inquirenti insieme a tutte le altre ipotesi ancora la vaglio.