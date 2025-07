Genova, cadavere in un cantiere di corso Italia

Genova – Macabro ritrovamento, questa mattina, in corso Italia, sul lungomare che collega Albaro con la Foce, nel levante genovese, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

L’allarme è scattato intorno alle 9 quando alcune persone hanno notato il cadavere all’interno di un cantiere nelle vicinanze di un noto stabilimento balneare di corso Italia.

Subito sono partite le chiamare al 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese con l’automedica del 118 e le forze dell’ordine.

Nel cantiere è stato trovato il corpo di un’uomo di mezza età di cui non si conoscono ancora le generalità e neppure le cause di morte.

notizia in aggiornamento

