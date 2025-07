Genova, Matteo Paroli nuovo presidente dell’autorità di sistema portuale

Genova – Matteo Paroli nominato nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La comunicazione oggi dal Ministero delle Infrastrutture.

“Assumo con profondo senso di responsabilità e autentico orgoglio – ha dichiarato Paroli – il ruolo di presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e voglio esprimere un sincero ringraziamento per la fiducia accordatami”.

“Si tratta di un ruolo complesso – ha proseguito Paroli – ricco di responsabilità, ma lo affronto con entusiasmo, consapevole delle sfide che attendono il nostro sistema portuale, in un contesto internazionale in continua evoluzione e del valore strategico che i porti di Genova e Savona hanno per il nostro Paese”.

Riguardo al lavoro che dovrà essere svolto, Paroli ha dichiarato che “la nostra priorità sarà quella di sviluppare al massimo le infrastrutture già in fase di realizzazione e di potenziare l’azione amministrativa affinché sia sempre più efficace, tempestiva e vicina ai bisogni del territorio”.

“Rinforzeremo – ha proseguito ancora Paroli – il dialogo con operatori portuali, lavoratori e organizzazioni sindacali, consapevoli che solo attraverso un confronto costante e costruttivo si possono affrontare con successo le sfide che abbiamo davanti. Il nostro obiettivo è chiaro: garantire uno sviluppo ulteriore e duraturo al sistema portuale di Genova e Savona, rafforzando la competitività dell’intero cluster marittimo e logistico in un mercato globale che oggi presenta nuove opportunità, forse più contendibili rispetto al passato”.

In occasione della notizia della nomina, il neo presidente dell’autorità portuale ha aggiunto che “proprio per questo crediamo sia fondamentale investire ora, con decisione, nella digitalizzazione, nell’innovazione tecnologica, nella ricerca nel settore energetico nonché nella logistica in particolare nel quadrante strategico Liguria–Piemonte–Lombardia–Emilia-Romagna. Un asse cruciale per la crescita economica del Paese, che trova nei nostri porti la porta d’ingresso naturale ai mercati europei”.

“Ho piena fiducia nella collaborazione tra istituzioni – ha chiarito ancora Paroli – operatori privati e cittadini: solo unendo le forze potremo trasformare le sfide in occasioni e rafforzare il ruolo del nostro sistema portuale come motore di sviluppo e innovazione. Ribadisco l’importanza della collaborazione con la Capitaneria di Porto, alleata fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e operatività nei nostri scali”.

Al nuovo presidente dell’autorità portuale di Genova sono arrivati i messaggi di augurio della sindaca di Genova Silvia Salis e del vice sindaco Alessandro Terrile.

«Auguriamo, a nome della giunta, buon lavoro al presidente dell’Autorità di sistema portuale mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, di cui oggi è arrivata l’attesa formalizzazione: le sfide per il nostro scalo, la cui crescita è storicamente legata a doppio filo con l’economia di Genova, sono innumerevoli e il dialogo tra l’amministrazione comunale e l’Adsp è imprescindibile per garantire uno sviluppo della blue economy sostenibile e armonico tra porto e città». Lo dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis con il vicesindaco e assessore ai Rapporti Porto Città Alessandro Terrile, congratulandosi per la nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale di Matteo Paroli.

«Già in queste prime settimane – aggiungono la sindaca Salis e il vicesindaco Terrile – abbiamo avuto modo di avviare un dialogo franco e all’insegna della collaborazione con il neo presidente Paroli: nelle prossime settimane sarà sicuramente intensificato a partire dalle professioni del mare, dal piano di sviluppo dell’elettrificazione delle banchine e dalle infrastrutture materiali e immateriali».