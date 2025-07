Genova, polizia locale ritrova scooter rubati e li restituisce ai proprietari

Genova – Durante controlli di routine le pattuglie del Nucleo Reati Predatori, in servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto nella zona centro, in via Edilio Raggio e piazza Bandiera, tre motocicli risultati rubati.

Dopo gli accertamenti del caso i legittimi proprietari sono stati immediatamente contattati e sono rientrati in possesso dei loro veicoli.

Tramite l’ausilio di un operatore con funzione di videoterminalista è stato possibile acquisire elementi utili per deferire all’autorità giudiziaria un soggetto pluripregiudicato per il reato di ricettazione.

«Ringrazio gli agenti per l’eccellente lavoro svolto nella giornata di ieri – dichiara l’assessore alla Sicurezza Urbana e polizia locale Arianna Viscogliosi – Gli arresti eseguiti e il sequestro di sostanze stupefacenti dimostrano ancora una volta la determinazione e la professionalità con cui la Polizia Locale presidia il territorio secondo il modello operativo definito dalla recente ordinanza della Questura, in particolare in quelle aree del centro storico maggiormente esposte al degrado e alla criminalità. Importante anche il recupero dei motocicli rubati, a conferma di un’azione di controllo a tutto campo, che va dalla lotta alla microcriminalità al ripristino della legalità quotidiana. A tutti gli agenti coinvolti va il mio plauso e quello dell’intera Amministrazione comunale. Continueremo a investire in mezzi, formazione e risorse per garantire ai cittadini una città più sicura, più vivibile e più giusta».