Imperia, auto in fiamme in via Argine Sinistro

Imperia – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nel rogo che questa mattina, all’alba, ha distrutto alcune auto parcheggiate in via Argine Sinistro.

L’allarme è scattato intorno alle 6,30 quando alcuni passanti hanno visto fumo e fiamme alzarsi da alcune auto posteggiate vicino al supermercato Lidl.

Rapidamente le fiamme hanno avvolto due veicoli e all’arrivo dei vigili del fuoco le operazioni di spegnimento hanno evitato il propagarsi dell’incendio ma non hanno salvato le auto.

Spente le fiamme sono state avviate le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio che potrebbe essere dolosa.

In mattinatta verranno acquisite le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona.

