Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per temporali su Centro e Levante

Genova – Una nuova allerta Gialla per maltempo in Liguria. L’ha diffusa Arpal a seguito delle previsioni meteo per le prossime ore, per il levante della regione (Zone C ed E) dalle 10:00 alle 18:00 di domani, sabato 26 luglio

Sul resto della regione (Zone ABD) si segnala bassa probabilità di forti temporali.

Una saccatura atlantica continua il suo lento movimento verso il Mediterraneo convogliando correnti umide e instabili sulla Liguria.

Nella giornata di oggi le piogge hanno interessato principalmente il ponente della regione dove potrebbero verificarsi forti temporali sparsi, come quello che questa mattina ha fatto registrare una cumulata di 48,2 mm in un’ora a Lavagnola (Sv).

Domani si segnala instabilità diffusa che potrebbe portare sul levante regionale piogge localmente forti accompagnate da raffiche di vento e grandine di piccole medie dimensione.

Si attende poi, nella giornata di domenica 27 luglio una pausa precipitativa, ma già dalla notte potrebbero manifestarsi i primi segnali di un peggioramento atteso per la giornata di lunedì, 28 luglio.