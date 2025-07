Taggia, cadavere in mare, potrebbe essere Jonathan Forzan

Taggia (Imperia) – Il corpo di un uomo è stato segnalato e successivamente recuperato, questa mattina, al largo della costa di Taggia, nell’imperiese. Subito sono partite le motovedette della Guardia Costiera e il corpo è stato recuperato e portato a riva e successivamente trasferito all’obitorio.

La persona non è ancora stata identificata ma tra le ipotesi al vaglio c’è anche la possibilità che possa trattarsi di Jonathan Forzan, il 32enne scomparso dallo scorso 22 luglio da Riva Ligure.

Il giovane era uscito dalla casa dei nonni, al mattino, indossando il costume e le ciabatte da mare, per recarsi alla vicina spiaggia dove era solito tuffarsi per un bagno prima di iniziare la giornata.

Il successivo mancato arrivo ad alcuni appuntamenti ha fatto scattare l’allarme e subito sono state organizzate le ricerche.

Nei giorni si sono alzati in volo elicotteri dei vigili del fuoco e droni e i cani molecolari hanno portato al ritrovamento di un paio di ciabatte che si ritiene appartenessero alla persona scomparsa.

Più recentemente, però, un bagnino della zona aveva dichiarato di aver visto Jonathan Forzan passeggiare scalzo ma in costume da bagno, sul lungomare di Riva Ligure. Una testimonianza considerata attendibile perché alcune telecamere della zona hanno ripreso la presenza del bagnino anche se non si vede il giovane scomparso che poteva essere su un altro lato della strada.

Ore di comprensibile trepidazione per i familiari che potrebbero ricevere la terribile conferma della identificazione del corpo. La speranza è che invece possa essere un falso allarme anche se la sparizione deve ancora essere spiegata e il giovane deve ancora essere ritrovato.