Airole, ricerche per una donna scomparsa

Airole (Imperia) – Ricerche in corso anche con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per la donna di 33 anni scomparsa da casa alcuni giorni fa. Il telefono cellulare della donna ha “agganciato” una cella telefonica che si trova nel territorio del comune di Airole, in Val Roja, nelle vicinanze del confine con la Francia e le ricerche sono immediatamente scattate in zona, con uomini e mezzi di soccorso.

La giovane, residente in provincia di Salerno, non da notizie di sè ormai da giorni e amici e familiari ne avevano denunciato la scomparsa già da giorni.

Quando il suo cellulare si è collegato con una antenna della telefonia mobile nella zona di Airole il segnale è stato intercettato dai soccorritori che hanno dato il via alle ricerche in una zona ben precisa. Vista la conformazione molto accidentata della zona si è deciso di far alzare in volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco che può avvistare la donna dall’alto o comunque offrire appoggio aereo alle squadre di terra.

Le ricerche proseguiranno ad oltranza anche perché la donna sarebbe confusa e bisognosa di cure urgenti.

