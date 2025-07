Bordighera, una Smart segnalata in mare, ma è una jet-capsule

Bordighera (Imperia) – Una strana imbarcazione, simile ad una auto della serie Smart ha suscitato molta curiosità sulle spiagge del litorale di Bordighera.

Alle prime segnalazioni della presenza di una “Smart che corre in mare” si è pensato ad una allucinazione di gruppo o ad uno scherzo ma poi, gli avvistamenti si sono fatti numerosi e qualcuno ha voluto andare a fondo scoprendo la verità: la strana imbarcazione, qualcosa di simile ad un prototipo, era una jet-capsule, un natante spinto da un motore jet simile a quello delle ben più note moto d’acqua ma molto più potente.

La strana imbarcazione ha sfrecciato al largo della costa e sono stati in molti, specie da altre barche, a filmarla e fotografarla e a postare le immagini sui social.

Qualcuno ha anche pensato ad una “navicella spaziale”, con la quale ha in comune forme e colore ma quella che sfrecciava in mare era assolutamente una imbarcazione.

La voce della sua presenza ha circolato sui social aumentando la curiosità e l’interesse per un mezzo che certamente non è comune e nemmeno troppo noto.

Si trattarebbe di un progetto di un’azienda del Lazio che ha realizzato lo scafo proprio come assomigliasse ad una capsula spaziale, con apertura sul davanti con serraggio tipo portiera ad ala di gabbiano e sulla parte posteriore, più ampia, per l’accesso e l’uscita.

La “capsula” è dotata di un potente motore a jet che le conferisce una spinta non indifferente che, unita alle dimensioni decisamente ridotte, non fa pensare ad un natante.

Mistero chiarito ma la curiosità resta e di certo saranno in molti a cercare sul web informazioni più precise e magari, per chiedere quanto può costare una jet-capsule.

(foto da Facebook)