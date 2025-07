Chiusavecchia, grave incidente sulla statale 28, tre feriti

Chiusavecchia (Imperia) – Grave incidente, nella notte, sulla strada statale 28, all’interno della galleria di Chiusavecchia.

Per cause ancora da accertare tre vetture si sono scontrate intorno alla mezzanotte, rimbalzando più volte nella galleria.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco di Imperia, l’automedica del 118 e le ambulanze delle pubbliche assistenze che hanno trasportato tre feriti in ospedale dopo che i vigili del fuoco li avevano estratti dalle lamiere contorte delle vetture.

La strada è stata chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e bonifica.

In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

