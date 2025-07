Genova, partorisce sull’ambulanza a Molassana

Genova – Ha partorito in ambulanza, assistita dai volontari della pubblica assistenza guidati dai medici del 118 in collegamento telefonico. Una notte indimenticabile per una famiglia residente sulle alture di Molassana che, intorno alle 2,30 della scorsa notte si è risvegliata per le contrazioni che incalzavano una 32enne ormai in scadenza del periodo di gravidanza.

In breve la coppia ha capito che doveva muoversi velocemente per andare in ospedale ed ha chiamato il 118 per far arrivare l’ambulanza ma quando il mezzo è arrivato a domicilio, per la donna era ormai giunto il momento del parto e così, senza perdersi d’animo e molta professionalità, i volontari hanno contattato il 118 e sotto la guida del medico hanno preparato la vettura per il parto.

Fortunatamente tutto è filato liscio e non si sono presentate criticità. Il parto è andato benissimo ed è nata una meravigliosa bambina.

Mamma e piccola stanno bene e sono state portate in ospedale, al San Martino, dove erano già tutti in attesa.

Il tempo per le visite di rito e poi mamma e bambina hanno potuto riposare.

