Genova, torna la Grande Crono, modifiche al traffico in ValBisagno

Genova – Torna, con la 15esima edizione la gara di ciclismo “Grande Crono di Genova”. A partire dalle 17,00 e sino alle ore 21,00 modifiche alla viabilità nella zona della Valbisagno.

In vigore il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia in via Pedullà, dall’intersezione Ponte N. Green (escluso) ed in via Adamoli fino intersezione Ponte Fleming (escluso).