Lumarzo, scontro tra moto e ciclista, centauro in una scarpata

Lumarzo (Genova) – Si è scontrato con un ciclista ed è volato in una scarpata precipitando per oltre 15 metri e restando schiacciato sotto la pesante moto. Brutta avventura fortunatamente senza gravi ferite, la scorsa notte, per un motociclista che percorreva la strada per Lumarzo, nell’entroterra genovese.

L’uomo, in sella alla moto, si è scontrato per cause ancora da accertare con un ciclista e ad avere la peggio è stato lui che è “volato” giù per un dirupo, rimanendo bloccato sotto la potente e pesante moto.

Fortunatamente i ciclista è riuscito a dare l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che, non riuscendo a liberare il centauro hanno chiamato ivigili del fuoco e l’automedica del 118.

I Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, grazie all’uso di catene ed attrezzature, sono riusciti a sollevare il mezzo e liberare l’uomo, che è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

