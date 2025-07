Meteo Liguria, nuvole e piovaschi oggi, domani migliora

Correnti d’aria fredda arrivano sul Mar Ligure e portano generali condizioni di instabilità soprattutto nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025 e un generale calo delle temperature.

Un miglioramento è atteso per domani, domenica ma già lunedì 28 è atteso un nuovo peggioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

In mattinata non si escludono rovesci o brevi temporali sotto costa sul settore centro-orientale, nubi sparse altrove, senza fenomeni.

Nel pomeriggio deciso incremento dell’instabilità con rischio di temporali sparsi specie sul settore centro-orientale ed il comparto delle Alpi Liguri, con fenomeni sconfinanti dalle aree interne verso la costa.

Attenuazione delle precipitazioni quasi ovunque dopo il tramonto.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio sotto costa.

Mare generalmente mosso

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie

Sulla costa attese temperature minime tra +18°C/+22°C e massime tra +24°C/+26°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +10°C/+16°C e massime tra +21°C/+25°C.