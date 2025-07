Varazze, famiglia sorpresa da temporale sul sentiero, soccorsi

Varazze (Savona) – Sono stati sorpresi da un temporale in un tratto di sentiero molto impervio, durante una escursione, ed hanno preferito chiamare aiuto invece di rischiare un incidente grave. Una famiglia di tre persone è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Varazze intervenuti insieme agli uomini del soccorso alpino e dal 118.

L’emergenza è scattata nella zona della Madonna della Guardia dove la famiglia era impegnata in una escursione.

L’arrivo di un temporale li ha sorpresi in un tratto del sentiero piuttosto impervio e difficoltoso e hanno correttamente pensato di fermarsi cercando un riparo e di chiedere aiuto invece di rischiare di trovarsi in guai peggiori.

Grazie alla posizione gps i soccorsi sono arrivati velocemente e i tre, già con i primi sintomi dell’ipotermia, sono stati aiutati e trasferiti in ospedale per controlli.

Padre, madre e ragazzo di 13 anni stanno bene e difficilmente dimenticheranno l’esperienza.

Gli esperti di escursionismo ricordano che sarebbe meglio affrontare i sentieri con le dotazioni necessarie anche ad affrontare eventuali emergenze come i temporali, portando vestiti asciutti, una protezione anti pioggia, una torcia e una batteria di supporto per il telefono cellulare.

(Foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]