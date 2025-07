Airole, ancora ricerche per la giovane scomparsa

Airole (Imperia) – Sono proseguite per tutta la notte e andranno avanti anche oggi le ricerche della donna di 33 anni, residente in provincia di Salerno ma scomparsa dalla casa dove si trovava in vacanza con la famiglia, ormai da alcuni giorni.

Il cellulare della donna si è collegato ad una cella telefonica presente nel territorio di Airole, al confine con la Francia e subito sono scattate le ricerche con l’impiego di squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile che hanno setacciato i sentieri della zona. Ieri sera si era alzato in volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco ma la fitta vegetazione presente in zona non consente una visuale necessaria per trovare la persona o sue tracce ed in attesa dell’impiego dei mezzi con visori notturni e con rilevamento del calore, le ricerche aeree sono state sospese.

Per tutta la notte, però, gli uomini e le donne impiegati nelle ricerche hanno battuto ogni sentiero e controllato ogni anfratto presente nella zona della segnalazione ma senza trovare traccia della giovane che soffrirebbe di problemi psichici.

Anche oggi le squadre con cani molecolari e droni in grado di sorvolare anche le zone più impervie proseguiranno le ricerche considerando che quello di ieri sera è stato il primo segnale importante dopo quasi due settimane di silenzio assoluto.

La famiglia della giovane segue con trepidazione le ricerche e spera che la persona venga ritrovata sana e salva e riportata a casa.

