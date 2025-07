Genova, protesta per un tablet difettoso e mostra un coltello, fermato

Genova – Convinto di essere stato raggirato con un tablet difettoso è tornato nel locale dove lo aveva acquistato pretendendo il rimborso e al rifiuto del commesso, prima lo ha minacciato con un coltello e poi lo ha colpito con un pugno.

Un 62enne è stato arrestato, ieri sera, al termine di un movimentato episodio avvenuto in un negozio di telefonia di Sottoripa.

L’uomo si è presentato nel punto vendita già su tutte le furie e lamentando una presunta difettosità del tablet che gli era stato venduto, ha chiesto che gli venisse restituito il denaro pagato per averlo.

Il commesso ha spiegato che l’operazione non si poteva fare e allora l’uomo ha perso le staffe e prima ha mostrato un coltello e poi ha colpito con un pugno in faccia la persona che lo stava servendo in quel momento.

I colleghi dell’aggredito hanno subito composto il numero di emergenza 112 e sul posto sono arrivati i soccorsi e una volante della polizia.

L’uomo è stato fermato e disarmato e portato in Questura per accertamenti mentre il commesso è stato portato in ospedale per accertamenti ma non sarebbe grave.

L’aggressore è stato denunciato per porto d’arma impropria, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La vicenda proseguirà nelle aule di un tribunale.