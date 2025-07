La Spezia, sesso in pubblico in un locale, licenza sospesa

La Spezia – Uno spettacolo piccante, forse sfuggito di mano agli stessi “artisti” e diventato sesso esplicito in un locale pubblico. E’ successo nella notte tra il 18 e il 19 maggio nella zona del Centro Kennedy e la faccenda sarebbe anche potuta restare tra le mura del locale se diversi clienti non avessero registrato e poi diffuso le immagini di quell’amplesso che di simulato aveva ben poco e di artistico, forse, anche meno. Immagini che sono rimbalzate di cellulare in cellulare, da una chat di amici all’altra sino ad arrivare all’attenzione delle forze dell’ordine che hanno aperto una indagine risalendo velocemente al teatro dell’esibizione, un locale peraltro già oggetto di attenzionamento per via di una rissa.

Grazie ai tabulati telefonici si è risaliti ad alcuni testimoni che avrebbero confermato che le immagini sono state girate nel locale e che, al momento delle scene di sesso era aperto al pubblico. Non si trattava, insomma, di un episodio “privato” magari ripreso di nascosto.

A questo punto è scattata la segnalazione al Questore che ha deciso una sospensione della licenza per 15 giorni perché il locale non disporrebbe delle necessarie autorizzazioni per ospitare spettacoli, di qualunque genere.

Non tanto una crociata moralistica, quindi, ma il rispetto delle regole che valgono per tutti.

Ovviamente la vicenda sta suscitando non poco clamore in città ed in molti vorrebbero vedere uno dei video che ancora circolano in Rete anche perchè, nonostante le censure e le rimozioni, le immagini continuano a circolare mostrando non solo i protagonisti della scena rovente ma anche le persone che erano presenti e guardavano.