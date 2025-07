Pegli, torna la Fiera del Mare, questa sera fuochi artificiali

Genova – Una ottantina di bancarelle e stand decorano il lungomare di Pegli per la tradizionale Fiera del Mare, organizzata come ogni anno dal Comune di Genova nell’ultima domenica di luglio.

Un appuntamento molto amato e partecipato – quello della Fiera del Mare – e che rappresenta un evento molto sentito dalla comunità locale, che ogni anno partecipa con grande entusiasmo.

Durante la manifestazione, sul Lungomare di Pegli gli stand dei produttori offrono merci varie e dolciumi e gli allestimenti proseguono lungo il tratto che va dai Giardini Peragallo fino all’Arena del mare.

A conclusione delle attività fieristiche, a partire dalle 23, atteso il tradizionale spettacolo dei fuochi artificiali organizzati per celebrare l’evento e festeggiare insieme.