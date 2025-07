Maltempo in Liguria, Allerta Gialla sul Levante

Liguria – L’Allerta Gialla per temporali su centro e levante (Zona C) è scattata alle 2 della scorsa notte e proseguirà, salvo modifiche o prolungamenti, sino alle 10 di questa mattina.

A diffonderla Arpal a seguito delle previsioni meteo peer la giornata di oggi.

Analisi che prevede sul resto della regione una bassa probabilità di forti temporali.

Già dalla notte si è registrato un aumento della nuvolosità e isolati piovaschi che hanno interessato da ovest a est parte della nostra regione.

Atteso un passaggio piuttosto rapido della perturbazione e nel corso della mattinata ci saranno schiarite anche ampie su Centro-Ponente, nubi più insistenti a Levante con residui fenomeni fino al pomeriggio specie sui rilievi appenninici.

Il mare sarà molto mosso a Levante per onda lunga di libeccio, mosso altrove.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]