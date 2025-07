Genova, distrugge distributore h24 e aggredisce un agente: 25enne arrestato

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della serata di ieri nei pressi di piazzale Parenzo, nel quartiere genovese di Marassi, dove gli agenti delle forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo intento a derubare un distributore h24.

Una volta che si sono recati sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo impegnato a prelevare della merce dal distributore, dopo averlo pesantemente danneggiato e averne mandato in frantumi il vetro utilizzando una lastra di metallo rinvenuta poco distante.

Alla viglia degli agenti, il 25enne ha iniziato ad inveire nei loro confronti, arrivando ad aggredirne uno con calci e pugni, causandogli ferite che sono state successivamente considerate guaribili in pochi giorni.

L’intervento dei colleghi ha poi riportato la situazione sotto controllo e il 25enne è stato arrestato.

