Genova, dopo vent’anni chiude Berio Café: l’annuncio di Paolo Vanni

Genova – Si è aperta questa mattina l’ultima settimana di servizio del Berio Café. A darne l’annuncio è stato lo stesso Paolo Vanni, che da vent’anni ad oggi è stato il vero motore del locale situato all’interno della Biblioteca Berio a Genova.

Il 31 luglio scadrà la concessione riassegnata dal Comune nel febbraio 2019, dopo la sentenza del Consiglio di Stato. “Coerentemente alle azioni intraprese – scrive Paolo Vanni in un lungo post condiviso sui social – abbiamo riaperto il locale nel settembre del 2020, nel periodo peggiore della pandemia del Covid. Lo abbiamo, con molta fatica, riavviato contribuendo alla ripresa della attività della Biblioteca ed oggi, soddisfatti, lo riaffidiamo alla custodia pubblica, perché la nuova amministrazione lo rimetta in gara e individui un’azienda capace di investire rinnovando l’offerta di ristorazione ed accoglienza per la città. Sarà una bella sfida che seguiremo con attenzione perché, comunque siano andate le cose, porteremo sempre nel cuore e nella mente i vent’anni di Berio Café. Ed ora chiudo il posto perché con gli occhi lucidi non riesco più a scrivere”.

