Genova, oggi i funerali di Alessio Gaglia in piazza Matteotti

Genova – Verranno celebrati questa mattina i funerali di Alessio Gaglia, l’agente della polizia locale di 31 anni morto nel terribile incidente avvenuto lo scorso 18 luglio in via Pedullà a Struppa.

Familiari e amici si riuniranno alle 10, alla chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea per l’ultimo saluto al giovane morto tragicamente in circostanze ancora da chiarire completamente.

Gaglia era in sella alla sua moto d’ordinanza e procedeva verso Bavari per intervenire sul luogo di un incidente. Nell’affrontare a sirena accesa l’incrocio di via Pedullà, l’agente si è scontrato con il lato posteriore di una vettura che potrebbe non averlo visto per via di alcuni mezzi posteggiati in modo da nascondere la visuale.

Nell’impatto, violentissimo, Alessio Gaglia è stato sbalzato a terra ed ha riportato ferite e lesioni gravissime.

Ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Martino, il giovane è deceduto nella notte successiva.

Alla cerimonia saranno presenti anche rappresentanti del Comune di Genova e moltissimi amici e colleghi del corpo della polizia locale.

Proseguono intanto le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità dei conducenti dei veicoli – in particolare un furgone – parcheggiati in prossimità dell’incrocio e che potrebbero aver nascosto la visuale a motociclista e automobilista.

