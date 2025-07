Genova, sfreccia a 118km/h in galleria Colombo senza patente: nei guai un turista

Genova – Stava sfrecciando a tutta velocità percorrendo con la moto galleria Colombo, in pieno centro a Genova, quando è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale che si erano appostati lì per un controllo della velocità. Nel frattempo, l’autovelox aveva fatto registrare una velocità di addirittura 118 km/h, ben al di sopra del doppio di quanto consentito.

É accaduto nella serata di ieri, intorno alle ore 22. L’uomo alla guida della moto che stava andando ad alta velocità è risultato essere un cittadino francese.

A seguito dei controlli svolti, è emerso come l’uomo non avesse con sé la patente di guida. Per questi due motivi è stato sanzionato per una cifra totale di 808 euro, oltre ad essere segnalato alla Prefettura.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]