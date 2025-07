Autostrade, camion si ribalta in A7: traffico in tilt tra Busalla e Bolzaneto

Genova – Traffico completamente in tilt nel tardo pomeriggio odierno lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano, nello specifico nel tratto compreso tra il casello di Busalla e quello di Genova Bolzaneto, in direzione sud. La causa è il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava scatolette di tonno.

Fortunatamente, non si registrano persone gravemente ferite e seguito dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade.

Sono pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico, con centinaia di automobilisti e trasportatori rimasti bloccati. Al momento si registrano 4 km di coda che iniziano ben prima del casello di Busalla e proseguono fino al luogo dell’incidente.

Al momento non si conoscono i tempi per il ripristino definitivo della circolazione.

