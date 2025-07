Bogliasco, incontro intimo dopo la cena al ristorante, le immagini su Whatsapp

Bogliasco (Genova) – Hanno cenato assieme in un ristorante e poi, quando il locale ha chiuso si sarebbero scambiati effusioni intime riprese con i telefoni cellulari. Immagini che non sono però rimaste nella cerchia dei partecipanti ma sarebbero state diffuse su chat e con amici. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo di indagine a seguito della denuncia di una delle donne presenti al dopocena “piccante” e che ha scoperto che l’incontro, che doveva restare riservato, è stato invece inviato ad una serie di persone e, probabilmente, diffuso online. L’ipotesi di reato sarebbe di “revenge porn” o la non meno grave diffusione di materiale intimo senza autorizzazione dei protagonisti.

Una vicenda che coinvolge un notaio, un medico e sua moglie e il proprietario del ristorante e la sua compagna che lavora nello stesso locale.

Una serata che risalirebbe agli inizi di giugno e che termina in modo “particolare”, con un incontro hot con diversi protagonisti.

Un fatto che non interessa alla Giustizia che non mette certo parola sul comportamento più o meno disinibito di adulti consenzienti. Ma la serata è stata immortalata con video e foto da uno dei protagonisti che le avrebbe poi inviate ad amici che, come spesso succede, le hanno a loro volta ricondivise generando un’ondata di comunicazioni che ha di fatto esposto le persone riprese, ed in particolare una donna, alla diffusione incontrollata di momenti della propria vita che devono invece essere riservati.

E proprio la donna ha contattato un avvocato ed ha presentato denuncia alla Procura chiedendo che vengano oscurate le immagini e perseguiti tutti coloro che, più o meno inconsapevolmente, hanno contribuito alla diffusione delle immagini.

La pena prevista varia da uno a sei anni di reclusione e si rischia concretamente di dover risarcire la vittima della grave violazione della vita privata. Senza contare la responsabilità rispetto alla possibilità che la vicenda causi tragedie come il suicidio della vittima, come è già purtroppo avvenuto in altre terribili vicende.

