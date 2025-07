Incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano, camion ribaltato

Genova – Un camion ha perso il carico, sull’autostrada A7 Genova – Milano, nel tratto tra Busalla e Bolzaneto, in direzione mare. Rallentamenti code e disagi per il nuovo incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante carico di merci.

L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare sulla autostrada A7 Serravalle-Genova dove la la società autostrade segnala oltre 3 km di coda prima del km 115.

Sul posto operano i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di manutenzione della società autostrade che sono al lavoro per ripulire la strada e per riaprire al più presto la corsia chiusa per la presenza di materiale disperso (scatole di tonno).

A chi da Milano viaggia verso Genova o Livorno, consigliamo di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce.

Pesanti i disagi per automobilisti e trasportatori anche perché si segnalano incidenti anche sulla viabilità ordinaria nella zona di Savignone