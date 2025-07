Genoa, calciatori chiamano a casa i tifosi per promuovere abbonamenti

Genova – Una telefonata ai vecchi abbonati e ai tifosi per chiedere se hanno fatto l’abbonamento per andare allo stadio a seguire il prossimo campionato. Ci ha pensato il Genoa che ha arruolato, come promoter per la campagna abbonamenti direttamente i propri giocatori. E’ l’ultima trovata della società rossoblù che ha schierato i propri campioni ai telefoni aziendali per una serie di chiamate ai tifosi.

I calciatori chiamano a casa o sul cellulare e chiedono se il titolare ha fatto l’abbonamento o meno.