Genova, domani rubinetti senz’acqua a Sampierdarena: le vie coinvolte

Genova – In vista della giornata di domani, mercoledì 30 giugno, sono previsti disagi nel quartiere genovese di Sampierdarena a causa dell’interruzione delle rete idrica comunicata da Iren. Questa, come specificato, si rende necessaria per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata ed è prevista dalle ore 8 alle ore 18.

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

• Via L. Dottesio

• Via G.B. Carpaneto

• Via Chiesa delle Grazie

• Via San Bartolomeo del Fossato nel tratto tra Via Cantore ed il civ. 79

• Via Cantore

• Via Palazzo della Fortezza

• Via Nicolò Daste

• Via Damiano Chiesa

• Largo P. Gozzano

• Via A. Albini

• Via delle Franzoniane

• Via A. Castelli

• Via G.Giovanetti

• Via Nino Ronco

• Salita inf. Salvator Rosa

• Via della Cella

• Cs. L.A. Martinetti nel tratto tra Via Cantore ed il civ.24

• Via V. Alfieri

• Via Adele Cairoli

• Via G. Malinvervi

• Via G. Balbi Piovera nel tratto tra Via Cantore ed il civ.13

• Via G. Pittaluga

• Via G.B. Botteri

• Vie limitrofe

