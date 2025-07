Genova, Scuole comunali, sicurezza, efficienza energetica e manutenzione intelligente

Genova – Sicurezza, efficienza energetica e manutenzione intelligente: sono le parole chiave che guidano l’azione quotidiana di A.S.Ter. all’interno degli edifici scolastici comunali. Nel primo semestre del 2025, l’azienda ha già eseguito oltre 300 interventi manutentivi in scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con una media costante di 60–65 operazioni al mese.

Dalle verifiche semestrali antincendio alla gestione di impianti elettrici, idrici e tecnologici, l’obiettivo è prevenire disservizi e garantire ambienti sicuri e funzionali per bambini, studenti, docenti e operatori scolastici. Le attività si svolgono sia su segnalazioni ricevute tramite le piattaforme Segnalaci e Italy Solution, sia tramite un piano di manutenzioni programmate in raccordo con i referenti degli istituti.

Tra gli interventi recenti, un esempio è costituito dalla scuola Papa Giovanni XXIII, dove è stato effettuato un monitoraggio avanzato degli impianti elettrici tramite analizzatore di rete. Lo strumento ha permesso di raccogliere dati precisi su potenza, corrente, tensione e consumi, fornendo una diagnosi utile a prevenire guasti e migliorarne l’efficienza. Si tratta di un approccio predittivo che riduce il rischio di blackout, surriscaldamenti o malfunzionamenti in apparecchiature sensibili, come server o dispositivi multimediali.

Scuole più sostenibili: il passaggio al LED

A fianco della manutenzione ordinaria, A.S.Ter. è impegnata in un piano progressivo di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione. Un esempio concreto è il recente intervento presso l’asilo nido “Il Veliero”, in Via San Tommaso d’Aquino, dove sono stati sostituiti 66 corpi illuminanti obsoleti con nuovi apparecchi a tecnologia LED.

Questa transizione permette un risparmio energetico stimato fino al 60% rispetto agli impianti tradizionali, con una riduzione significativa anche dei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata delle lampade LED (fino a 50.000 ore di utilizzo contro le circa 8.000 delle soluzioni convenzionali).

Una presenza costante, anche quando non si vede

Molti degli interventi eseguiti da A.S.Ter. non sono visibili a occhio nudo, ma sono essenziali per il buon funzionamento degli spazi pubblici. In media, i nostri tecnici eseguono oltre 20 interventi tra manutenzioni programmate e risposte a segnalazioni urgenti, agendo con rapidità e competenza per risolvere criticità in ambienti ad alta frequentazione.

Il lavoro silenzioso ma continuo del Settore Impianti è parte integrante della strategia della Civica Amministrazione per garantire qualità, sicurezza e innovazione negli edifici scolastici. Un impegno concreto che, giorno dopo giorno, contribuisce a rendere la scuola un luogo più sicuro, accogliente ed efficiente.

Un nuovo registro informatizzato per la gestione degli interventi

Per rafforzare ulteriormente l’efficienza e la tracciabilità delle operazioni, A.S.Ter. ha avviato l’adozione di un registro informatizzato degli interventi manutentivi, M-Aster , condiviso tra l’azienda e gli istituti scolastici.

Interamente sviluppato in house dal personale tecnico del Settore Impianti e dal team IT aziendale, il sistema consente di consultare, archiviare e condividere i verbali relativi agli interventi effettuati in ciascun plesso scolastico, organizzati all’interno di un’anagrafica ragionata su database. Un’innovazione che punta a snellire le comunicazioni, ridurre la frammentazione delle informazioni e facilitare la programmazione futura.

“Con M-Aster abbiamo dato vita ad una piattaforma semplice ma solida, pensata per garantire continuità nella gestione degli impianti e una memoria tecnica accessibile a tutti i soggetti coinvolti,” dichiara Alessandro Cervi, ingegnere responsabile del progetto. “Non si tratta solo di informatizzare, ma di creare cultura della manutenzione, con strumenti che restano nel tempo.”

Il sistema è attualmente in fase di adozione progressiva nelle scuole comunali e rappresenta un ulteriore passo verso una manutenzione pubblica moderna, trasparente e integrata.