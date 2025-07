Genova, si masturba in un parco giochi a San Teodoro: 60enne arrestato

Genova – Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di San Teodoro per quanto accaduto nelle scorse ore nei pressi di un parco giochi.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo la segnalazione di alcune persone che hanno notato l’uomo masturbarsi nei pressi di un parco giochi frequentato da minori e bambini. Si tratta di un 60enne ospite di un dormitorio, che è stato fermato e arrestato, per essere poi trasportato presso il carcere genovese di Marassi. Dovrà rispondere dell’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Inoltre, sempre i Carabinieri di San Teodoro nelle scorse ore hanno denunciato un 27enne perché trovato in possesso di 15 grammi di hashish nel corso di una perquisizione svolta presso la sua abitazione. É accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

