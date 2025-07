Savignone, operaio viene colpito da un tubo: trasportato in codice rosso all’ospedale

Savignone (Genova) – Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Isorelle, frazione situata nel territorio comunale di Savignone, dove un operaio di circa 50 anni impegnato a svolgere un lavoro in un cantiere è stato colpito da un tubo che l’ha preso in testa.

É stato immediatamente soccorso dai colleghi, ma le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, tanto che si è reso necessario l’intervento sul posto dei sanitari del 118.

Per velocizzare le operazioni di soccorso, però, è stato allertato anche l’elicottero, che ha trasportato il ferito all’ospedale San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i tecnici dello Psal, che hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

