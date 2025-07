Scomparsa Nicola Ivaldo, riprese le ricerche del medico di Albenga disperso sul Monviso

Albenga (Savona) – La Prefettura di Cuneo ha autorizzato la ripresa delle ricerche di Nicola Ivaldo, il medico di Albenga di 66 anni del quale si sono perse le tracce da metà settembre 2024.

L’uomo, un’escursionista esperto, era partito il 14 settembre per raggiungere la vetta del Monviso, nei pressi della quale è stato localizzato l’ultimo segnale emesso dal suo telefono cellulare.

Le ricerche erano partite soltanto un paio di giorni dopo, quando l’uomo non si era presentato a lavoro e alcuni colleghi avevano lanciato l’allarme, ma erano state ostacolate nei primi giorni dalle avverse condizioni metereologiche che avevano interessato la zona. Queste avevano comunque permesso di ritrovare l’auto dell’uomo nei pressi della diga di Pontechianale, da dove era probabilmente partito per la sua escursione. Le ricerche erano andate avanti per circa un mese, fino all’interruzione.

Adesso, come detto, la Prefettura ha dato il via per la ripresa. Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al Soccorso Alino e ai Vigili del Fuoco: sono iniziate all’alba di questa mattina e proseguiranno anche domani e giovedì, coinvolgendo l’elicottero, i droni e il personale a terra.

