Genova, evasione fiscale per 1,5 milioni di euro: denunciati due imprenditori

Genova – A seguito di una lunga e accurata indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Genova, due imprenditori del capoluogo sono stati denunciati per evasione fiscale. Gli accertamenti, avrebbero evidenziato un’evasione di circa 1,5 milioni di euro tra imposte dirette ed IVA. Inoltre, nei loro confronti è stato predisposto anche il sequestro preventivo di 185mila euro. Si tratta di due imprenditori operanti nel settore dell’edilizia.

In particolare, uno dei soggetti, titolare di una ditta individuale con sede a Genova, è risultato aver evaso le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2021, 2022 e 2023, omettendone le dichiarazioni per un ammontare imponibile di oltre 2,5 milioni di euro. Inoltre, il medesimo soggetto, per il tramite della suddetta impresa, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 200 mila euro nei confronti di un’altra società

genovese, anch’essa operante nel settore dell’edilizia, il cui rappresentante legale è stato segnalato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

