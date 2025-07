Genova, grave incidente a Sestri Ponente, ferito motociclista

Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 21 anni che ieri sera è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale in via Calda a Sestri Ponente.

Il giovane era in sella ad una potente moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo schiantandosi contro un muraglione.

La moto è scivolata per diversi metri a terra mentre il ragazzo è stato sbalzato violentemente a terra riportando diverse ferite e lesioni.

Il forte rumore ha richiamato l’attenzione dei residenti che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’automedica del 118 e l’ambulanza.

Il personale medico e sanitario ha stabilizzato il ferito e lo ha poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della sezione infortunistica della polizia locale ma al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

