Genova, lavori sull’ascensore di Quezzi: l’apertura slitta a fine settembre

Genova – Viene prorogata di alcune settimane la riapertura dell’ascensore di Quezzi, con i conseguenti disagi per i cittadini e gli utenti che sono soliti usufruire del servizio.

A comunicarlo è Amt, che specifica come lo slittamento si renda necessario per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione straordinaria e di revisione generale.

“La revisione generale – scrive Amt – è un adempimento obbligatorio per legge allo scadere dei 10 anni di esercizio e prevede una serie di controlli ad ampio raggio, principalmente su parti in movimento e componenti a terra dell’impianto”.

Per raggiungere via Pinetti e via Fontanarossa è possibile utilizzare la linea 82 degli autobus che copre il percorso tra la stazione di Brignole e la chiesa di Quezzi.

