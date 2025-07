Genova, rapina un anziano in pieno centro e lo butta per terra: arrestato

Genova – Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Granello, in pieno centro a Genova.

Il 35enne ha avvicinato un anziano che stava transitando a piedi lungo la via e l’ha improvvisamente scippato, trascinandolo per diversi metri a terra nel tentativo di togliergli il borsello che portava addosso.

Dopo esser riuscito nel suo intento, il malvivente si è rapidamente dato alla fuga. Un passante che ha assistito alla scena ha richiesto in maniera tempestiva l’intervento della Polizia di Stato, mentre una pattuglia che stava transitando dalla zona e che aveva ascoltato la descrizione dell’uomo, ha visto e fermato il 35enne che svoltava in via Brigata Liguria. Il malvivente è stato arrestato e trasportato in carcere.

La vittima dell’episodio, che ha riportato escoriazioni e alcune ferite, oltre che un grosso spavento, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]