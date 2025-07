Lutto nel mondo del calcio, è morto l’ex Spezia Paolo Antonioli

Italia – Mondo del calcio in lutto per la prematura scomparsa dell’ex calciatore Paolo Antonioli. A darne l’annuncio è stata la moglie, che ha condiviso un toccante messaggio: “Ho sperato fino all’ultimo, ha combattuto come sapeva fare lui. Ma purtroppo oggi la mia vita, il mio amore Paolo Antonioli, ci ha lasciati. Vi chiedo di rispettare il nostro dolore, al momento opportuno vi dirò quando e dove sarà possibile salutarlo per l’ultima volta”.

Antonioli aveva 47 anni e, dopo la trafila nelle giovanili dell’Hellas Verona, aveva vissuto la sua prima esperienza tra i professionisti con lo Spezia nella stagione 1996-97, che culminò con la retrocessione in Serie C2. In totale sono 8 le presenze collezionate con la maglia bianconera. Nel corso della sua carriera ha poi vestito le maglie di Vis Pesaro, Padova, Frosinone, Gallipoli, Virtus Lanciano, Fano e Albano.

