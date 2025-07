Frontale sull’autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante

Sestri Levante (Genova) – Ancora un incidente sull’autotrada A12 Genova – Livorno e ancora su un tratto interessato da lavori. E’ successo nella notte nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante e solo grazie alla velocità ridotta non si contano le vittime.

Lo scontro è avvenuto intorno all’1 e 30 della scorsa notte in un tratto interessato da un cambio di carreggiata.

Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e la pattuglia della polizia stradale e ben sei persone sono state soccorse e medicate ma fortunatamente nessuna di loro ha riportato ferite gravi.

La maggior parte è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Lavagna per accertamenti.

L’incidenteha però riacceso le polemiche sulla sicurezza delle Autostrade e sui lavori che interessano le tratte della Liguria e che ormai vanno avanti da anni.

Cresce la protesta e automobilisti e autotrasportatori ribadiscono la richiesta di gratuità dei tratti interessati dai lavori quale risarcimento dei disagi subiti e “incentivo” alla rapida esecuzione dei lavori che sembrano invece procedere a rilento.