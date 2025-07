Genova, traffico già in tilt a ponente

Genova – Traffico già in crisi, per partenze e arrivi dei traghetti e per flusso molto intenso di vetture lungo le direttrici che da ponente portano verso il centro.

La polizia locale segnala rallentamenti e code in Lungomare Canepa e sul ponte Elicoidale, in direzione levante e in direzione del casello autostradale di Genova Ovest

Fenomeno che si ripete con sempre maggiore frequenza nei periodi estivi e non solo