Musei aperti e gratuiti anche in Liguria domenica 3 agosto

Genova – Musei gratis anche in Liguria con l’iniziativa del Ministero della Cultira. Il 3 agosto si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura. Accesso con prenotazione consigliata, obbligatoria dove richiesto.

Lo scorso appuntamento di #domenicalmuseo, lp scorso 6 luglio, ha registrato 195.350 ingressi.

Per ulteriori informazioni e per l’elenco completo degli istituti aderenti all’iniziativa, consultare la pagina: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo.

Questo l’elenco delle strutture aperte gratuitamente in Liguria:

Genova

Galleria nazionale di Palazzo Spinola

Palazzo Reale di Genova

Imperia

Area archeologica di Nervia

Forte di Santa Tecla – Sanremo

Museo preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica – Ventimiglia

La Spezia

Castello di San Terenzo – Lerici ( SP )

Museo nazionale e parco archeologico di Luni – Ortonovo ( SP )

Villa romana del Varignano – Portovenere ( SP )

Savona

Forte San Giovanni – Finale Ligure ( SV )

Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese – Altare ( SV )