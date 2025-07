Contagio da virus Chikungunya nell’imperiese

Imperia – Era appena rientrato da un viaggio in Bangladesh l’uomo di 56 anni cui è stato diagnosticato un contagio da virus chikungunya e che è stato ricoverato in ospedale con febbre alta. L’uomo era rientrato nella cittadina dell’imperiese dove vive, lo scorso 28 luglio e in seguito allo stato febbrile e di grave debolezza si è recato in ospedale, a Sanremo, dove è stato sottoposto ad esami che hanno confermato l’infezione che probabilmente è stata trasmessa dalla puntura di una zanzara infetta.

Ora resterà sotto osservazione e in cura sino alla completa guarigione ma è soprattutto il rischio di contagio – sempre con punture di insetti – che tiene alta l’attenzione.

Con i viaggi in luoghi esotici cresce infatti il pericolo che si creino epidemie più o meno gravi come nel caso del virus West Nile che ha già causato alcuni decessi nel sud e centro Italia.