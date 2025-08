Autovelox, raffica di multe annullate per mancanza di omologazione

Rischia di trasformarsi in uno tsunami la sentenza della corte di Cassazione che ha confermato la decisione di un automobilista in viaggio in Liguria di opporsi al pagamento di ben tre multe da 100 euro ciascuna prese da altrettanti autovelox.

Dopo l’annuncio della decisione dei giudici, infatti, stanno aumentando vertiginosamente le impugnazioni di automobilisti e trasportatori contro le multe e l’ondata di ricorsi potrebbe avere effetti molto seri sulle casse di molti comuni che hanno un’importante entrata proprio dagli autovelox posizionati su strade con flussi importanti di traffico.

Oltre ai mancati incassi, infatti, si profila anche il “rischio” di dover pagare le spese processuali che potrebbero generare un “buco” di bilancio anche consistente.

I giudici della Cassazione hanno infatti stabilito ancora una volta che autovelox e mezzi di rilevamento della velocità o di infrazioni stradali devono necessariamente essere omologati e il Cittadino sanzionato ha il diritto di conoscere gli estremi della certificazione.

Se l’apparecchio non è omologato la multa è da considerarsi nulla.

Tempi duri in arrivo, quindi, per quei comuni che hanno importanti incassi generati da sanzioni agli automobilisti e ai trasportatori e grande lavoro per giudici di Pace e Tribunali vista la probabile ondata di ricorsi che potrebbero arrivare anche per il passato.