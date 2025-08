Goletta Verde torna in Liguria, eventi e incontri a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure (Genova) – La Goletta Verde di Legambiente torna in Liguria per la sua campagna di monitoraggio della qualità del mare ma anche per organizzare eventi e incontri sul mare e sui pericoli che corre anche nella nostra regione.

Dal 7 al 9 agosto Goletta Verde sarà a Santa Margherita Ligure per l’ultima tappa di un viaggio che l’ha portata lungo la Penisola per monitorare lo stato di salute del mare e delle coste italiane.

Salvaguardia della biodiversità, parchi e aree protette, depurazione delle acque, spiagge libere, lotta alla crisi climatica e alle illegalità saranno i temi degli incontri che si svolgeranno a bordo di Goletta Verde dal 7 al 9 agosto, ormeggiata al molo di Santa Margherita Ligure.

IL PROGRAMMA DI GOLETTA VERDE IN LIGURIA

SOS SPIAGGE LIBERE è il titolo dell’incontro che si svolgerà giovedì 7 agosto alle ore 17:30 a bordo di Goletta per fare il punto sulla situazione delle spiagge libere in Liguria.

Interverranno: Stefano Bigliazzi, Presidente Legambiente Liguria, Selena Candia, Consigliera regionale AVS, Claudio Oliva, Direttore Genova Blue District, Stefano Raimondi, Portavoce Goletta Verde, Stefano Salvetti, Referente Mare Libero Liguria.

Venerdì 8 agosto ore 11:00 a bordo di Goletta si terrà la CONFERENZA STAMPA con la presentazione dati sul monitoraggio delle acque liguri.

Interverranno: Stefano Bigliazzi, Presidente Legambiente Liguria, Rosella Bertolotto, Direttrice dipartimento stato dell’ambiente e tutela dei rischi naturali ARPAL, Federico Borromeo, Direttore Legambiente Liguria, Paola Carnevale, Direttrice scientifica ARPAL, Stefano Raimondi, Portavoce Goletta Verde. Per accreditarsi inviare un’e-mail a [email protected]

Alle 17:30 sempre di venerdì a bordo di Goletta, si terrà il TALK su DEPURAZIONE DELLE ACQUE NEL TIGULLIO.

Interverranno: Massimo Maugeri per Legambiente Liguria e l’ingegnere Sandro Brizielli. Sono invitati enti locali, associazioni del territorio e cittadini.

Sabato 9 agosto ore 11:00 a bordo di Goletta mattina dedicata a parchi e aree protette con l’incontro 30 ANNI DI AREE PROTETTE IN LIGURIA – Verso il Parco Nazionale di Portofino. Parteciperanno, tra gli altri, Stefano Sarti, vicepresidente Legambiente Liguria, Massimo Maugeri, Comunità del Parco di Portofino, Guglielmo Caversazio, Sindaco di Santa Margherita Ligure, Maurizio Burlando, Direttore Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano e Antonio Nicoletti, Responsabile aree protette Legambiente. Sono invitati referenti dei comuni e associazioni locali.