Meteo Liguria, nuvole in aumento, sabato nuovo peggioramento

Una nuova saccatura attualmente posizionata tra Europa centrale e Scandinavia potrebbe allungarsi leggermente verso meridione, determinando un incremento dell’instabilità anche sulle regioni settentrionali italiane, specie nella giornata di sabato. Atteso un veloce peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria con l’arrivo di nuvole e precipitazioni a carattere temporalesco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio 2025:

Al primo mattino, addensamenti nuvolosi interesseranno il savonese e il genovesato occidentale, maggiori spazi di sereno altrove.

Nel corso della mattinata, progressivo aumento della copertura nuvolosa anche sul centro-levante regionale.

Dalle ore centrali del giorno, è attesa la formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel pomeriggio, saranno possibili rovesci o temporali associati, specie sulle Alpi Liguri.

Sul resto della regione nuvolosità irregolare alternata a schiarite; tuttavia, non sono esclusi anche dei piovaschi.

Venti deboli o moderati, dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso in serata.

Temperature minime stazionarie, massime stabili o in lieve calo.

Sulla costa temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +25°C/+29°C.

Nell’interno temperature minime tra +8°C/+17°C e massime tra +22°C/+28°C.