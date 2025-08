Treni, mese di agosto con disagi e modifiche alla circolazione: tutte le informazioni

Genova – Nel mese di agosto, per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Genova e sulla linea Genova-Acqui Terme alcuni treni subiranno modifiche. In particolare:

LINEA GENOVA – ARQUATA SCRIVIA/NOVI

Da sabato 2 fino alle ore 17 di domenica 3 agosto i treni del Regionale hanno origine/termine corsa a Genova Bolzaneto. E’ istituito un servizio con bus nella tratta Busalla – Genova Brignole con fermata a Genova Sampierdarena e Genova P. Principe e un servizio con bus navetta nella tratta Genova Bolzaneto – Genova Rivarolo;

dalle ore 17 di domenica 3 a domenica 31 agosto: i treni del Regionale modificano l’orario anche con anticipi e non fermano a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo. E’ istituito un servizio con bus navetta nella tratta Genova Bolzaneto – Genova Rivarolo; i treni R 12032, R 12048, R 12064 e R 12041, R 12057, R 12065 della relazione Genova – Arquata Scrivia sono cancellati. E’ istituito un servizio con bus nella tratta Arquata Scrivia – Genova Brignole da Busalla a Genova Bolzaneto, via autostrada, e un servizio in coincidenza con bus navetta da Busalla a Genova Bolzaneto (con fermata a Piano Orizzontale dei Giovi e Genova Pontedecimo).

LINEE VENTIMIGLIA/SAVONA – GENOVA/SESTRI LEVANTE

Nei fine settimana dal 31 luglio al 2 agosto e dal 28 al 31 agosto alcuni collegamenti del Regionale subiscono modifiche d’orario e/o cancellazioni parziali/totali (dettaglio nella locandina allegata).

LINEA GENOVA – ACQUI TERME

Da sabato 2 agosto a domenica 31 agosto 2025, la circolazione dei treni è sospesa ed è attivo un servizio con bus tra Genova Brignole e Acqui Terme.

I bus non effettuano fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri P., Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele, per i viaggiatori da/per Rossiglione è attivo un servizio bus dedicato. (dettaglio dei bus nella locandina allegata).

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

LINEE GENOVA/TORINO – SAVONA/TORINO

Per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Torino Lingotto e Trofarello da domenica 3 agosto a sabato 6 settembre la circolazione ferroviaria avrà delle modifiche.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha rimodulato il servizio ferroviario: alcuni treni regionali veloci tra Torino Porta Nuova e Genova Brignole e Torino Porta Nuova e Savona modificano l’orario come segue:

i treni RV 2123 e 3121 anticipano l’orario di partenza da Torino P.N. e Torino Lingotto di 8 minuti, mentre i treni RV 2118 e 3118 posticipano l’orario di arrivo a Torino Porta Nuova di 3 minuti.

I treni della linea SFM 6 (Asti-Torino Stura) sono cancellati nella tratta tra Torino Stura e Trofarello e sostituiti dai treni delle linee SFM1, SFM 4 e SFM 7.

Dall’1 al 6 settembre alcuni treni della linea SFM 1 sono cancellati.

In alcune giornate sono previste lievi modifiche di orario in partenza e in arrivo, per alcuni Intercity delle relazioni Genova-Torino, Torino-Salerno, e Intercity notte delle relazioni Lecce-Torino e Salerno-Torino e per il Frecciabianca 8623 Torino Porta Nuova-Roma Termini che anticipa l’orario di partenza di 8 minuti dal capoluogo piemontese e dalla successiva stazione di Torino Lingotto. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche prima dell’orario programmato dei lavori.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]